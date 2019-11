Honderden cadeaus voor minima in Hilversum: 'Iedereen verdient een mooie pakjesavond'

HILVERSUM - Het was een drukke dag voor zo'n 30 vrijwilligers bij HEELO in Hilversum. 1900 cadeaus moesten namelijk worden ingepakt en verdeeld en dat op de vrije zaterdag. Dit deden ze allemaal voor 100 gezinnen die het wat minder breed hebben, maar dankzij deze actie wel sinterklaasavond kunnen vieren. ''Het is een behoorlijk logistiek proces'', aldus vrijwilliger Hantzen Blom.