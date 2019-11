Ondanks massaal protest toch bouw van 2.000 woningen in Haarlemse Spoorzone

HAARLEM - Ruim honderd bewoners van Haarlem- Zuidwest togen gisteravond weer naar het stadhuis om te voorkomen dat er 2.000 woningen in hun wijk worden gebouwd. Dat terwijl er nog geen oplossingen zijn bedacht voor de te verwachten verkeersopstopping. De meerderheid van de raad vertrouwt erop dat die maatregelen er gaan komen voordat de schop in de grond gaat.

Een half jaar geleden stond het Haarlemse stadhuis ook vol met demonstrerende bewoners uit Haarlem-Zuidwest. Ze vinden dat er te veel woningen in hun oude woonwijk gebouwd gaan worden. De te verwachten hoogbouw vinden ze een aantasting van de leefbaarheid. Maar ze vrezen vooral dat de paar ontsluitingswegen helemaal dichtslibben als er zoveel wijkbewoners bij komen.

Nu de visie voor de woningbouw definitief is vastgesteld, hopen ze vooral dat de gemeenteraad toeziet op een goed plan voor het verkeer. Daarvoor is wel een motie aangenomen, waarin staat dat de woningbouw 'in de pas' moeten lopen met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en publieke voorzieningen.