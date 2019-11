Demente vrouw (99) bestolen tijdens slaap: "Alles is overhoop gehaald"

Mantelzorgster Nel de Koning trof de puinhoop om half 10 's avonds aan: "Het was een ravage van hier tot ginder", vertelt ze. "Beneden was alles opengetrokken, boven alles opengetrokken: de klerenkasten, de nachtkastjes, de toilettafel. En toen bleek dus dat het kistje met sieraden weg was en nog een paar antieke juwelen waar ze erg op gesteld was."

Nel is al acht en een half jaar de mantelzorgster van de 99-jarige vrouw. Ze komt dagelijks vijf keer langs. De dieven hebben tussen twee van haar bezoeken toegeslagen, toen Nel er om half zeven was was er nog niks aan de hand.