Medebewoners geschokt door babbeltruc-roof bij 101-jarige: "Ik voel me niet helemaal veilig"

BLOEMENDAAL - Bewoners van woonzorgcomplex Aelbertsberg in Bloemendaal reageren geschrokken op de beroving van een 101-jarige vrouw. De dieven gebruikten zaterdagavond een babbeltruc om binnen te komen en bestolen haar van geld en haar sieraden.

Bij het slachtoffer werd rond 20.00 uur aangebeld. Er stonden twee mannen voor de deur, die zeiden dat er een lekkage in het huis van de vrouw was en dat ze binnen wilden komen om daar iets aan te doen. Ze gingen er vervolgens met geld en haar sieraden vandoor.

Geschrokken

Medebewoners zijn geschrokken van de brutaliteit van de beroving. "Waarom moeten ze altijd de ouderen pakken? Pak eens iemand van zijn eigen leeftijd", vraagt een bewoner zich af.

Ze leven mee met het slachtoffer. "Ik vind het afschuwelijk, echt verschrikkelijk. Vooral omdat het een heel erg lieve, oude vrouw is", zegt een man. "Schijnbaar was het zo geloofwaardig, want het is niet een vrouw die snel de deur open zal doen", voegt een ander toe.

Camera's

Weer een andere bewoonster pleit voor cameratoezicht. "Tenminste ophangen in de hal. Er gebeuren wel meer vreemde dingen hier. Ik voel me af en toe niet helemaal veilig."

De politie is nog op zoek naar de daders. De man die het woord voerde, heeft volgens het slachtoffer een licht getinte huidskleur, is ongeveer 30 jaar, is 1.75 meter lang en heeft donker haar. Hij droeg een donkere broek, een trui en handschoenen. Zijn handlanger was kleiner, heeft een blanke huidskleur en donker haar.