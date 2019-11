Nick & Simon nemen presentatie-stokje voor Beste Zangers over van zieke Jan Smit

VOLENDAM - Nick en Simon hebben een leuke presenteerklus gekregen. Het Volendamse zangduo neemt - eenmalig - het gastheerschap voor Beste Zangers over van de zieke Jan Smit.

Dat meldt het tv-programma op haar website. Jan Smit kampt sinds kort met acute laryngitis, een griepachtige aandoening die gepaard gaat met veel keelpijn. Daarom laat hij zijn werk voor de rest van het jaar liggen. "Het is op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen", liet hij weten.

Aan Nick en Simon nu de nobele taak om één seizoen van het populaire programma te presenteren. Normaal vinden de opnames in april plaats, maar het 13e seizoen wordt bij wijze van uitzondering deze maand opgenomen.

Allereerste seizoen

De Volendammers zijn voor het programma geen onbekenden. In 2009 was het tweetal te zien in het allereerste seizoen van Beste Zangers (toen nog Beste Zangers van Nederland). Daar gooiden ze beide hoge ogen, maar vooral Nick wist de kijkers te raken met zijn versie van Hallelujah.