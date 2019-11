Jan Smit cancelt alle optredens voor de rest van het jaar: "Tijd om voor mijn gezondheid te kiezen"

Vorige week zei de zanger al optredens af in het Belgische Wieze en Volendam af vanwege de ziekte. Nu heeft hij dus besloten om de rest van het jaar niet meer de bühne te bestijgen. "Het is op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe. Alle geplande optredens en activiteiten komen daardoor helaas te vervallen. Uiteraard wordt er gekeken naar vervangende data", schrijft hij op Twitter.

Knallen

Toch laat de volkszanger weten al uit te kijken naar volgend jaar waarin zijn nieuwe album uitkomt: "Ik wil de rest van dit jaar heel graag gebruiken om mezelf weer helemaal op te laden voor 2020, zodat ik in het voorjaar weer kan knallen met mijn nieuwe album."