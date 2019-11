Amsterdam Bokser Rudi Lubbers over zijn duel met Muhammad Ali: "Achteraf had ik misschien meer kunnen doen"

"Het was een superprestatie", zegt Rudi Lubbers over zijn duel met Muhammad Ali. Toch had er misschien meer in gezeten, denkt hij nu. Op 20 oktober 1973 stond Lubbers in Jakarta in de ring met 'de grootste bokser aller tijden'.

Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Rudi Lubbers Geboren: Heerhugowaard, 17 augustus 1945 Beroep: bokser Erelijst: Nederlands amateurkampioen, halfzwaargewicht (6x), zwaargewicht (2x), Nederlands profkampioen 1971-1981

Lubbers bleef tegen Ali de volle twaalf ronden overeind, precies zoals hij zich dat had voorgenomen. Hij verloor de wedstrijd wel. Op punten, maar dat was geen schande.

Opwarmertje Voor Ali was de wedstrijd tegen Lubbers een 'opwarmertje' voor zijn duel om het wereldkampioenschap tegen Smokin' Joe Frazier. Er stond in Jakarta al een wedstrijd gepland voor Ali, maar er moest nog wel een tegenstander worden gevonden. De keuze viel op Lubbers, op dat moment de beste bokser van Europa.



Gevraagd naar zijn beste stoten volgt een demonstratie: links, links, pang! En een linkse hoek eroverheen. Lubbers: "En als de kans zich dan voordeed met links, pang, een hoek, gevolgd door een rechtse directe. Ik zou het nog kunnen doen." Hoewel hij inmiddels 74 is, zijn de snelheid en kracht van zijn stoten nog steeds indrukwekkend.

Quote "Die man is het hoogste van het hoogste, dus ik wil gewoon die wedstrijd uit boksen" Bokser Rudi Lubbers over Muhammad ali

Het is 'per ongeluk', zegt Lubbers, dat hij ooit bokser is geworden. Omdat hij nog een weekje vrij had voordat school begon, nam hij eens een kijkje bij de boksschool in de buurt. Lubbers: "Dus ik ga er heen: beetje op die zak slaan, touwtje springen." Daarna ging het snel. De trainer zag het talent van de jonge Lubbers en een week later bokste hij al zijn eerste wedstrijd. "Daarna won ik bij de jeugd 37 wedstrijden achter elkaar."



Op z'n achttiende werd Lubbers voor de eerste keer Nederlands kampioen bij de senioren. En dat zou hij maar liefst 25 jaar blijven, eerst bij de amateurs en later bij de profs.

Quote "In 25 jaar heb ik nooit van een Nederlander verloren." Rudi Lubbers, bokser

Zijn ongekende zegereeks brengt Lubbers in 1973 tot in Jakarta. Lubbers: "Je gaat tegen Muhammad Ali boksen. Die man is het hoogste van het hoogste. Dus ik wil gewoon die wedstrijd uit boksen." En dat lukt. Lubbers blijft twaalf ronden op de been. In de laatste ronde probeert hij nog met een laatste krachtsinspanning Ali neer te krijgen, maar tevergeefs. Ali wint op punten. Toch kijkt Lubbers met tevredenheid terug op die wedstrijd. "Maar achteraf denk je wel: ik had misschien eerder moeten komen, ik had misschien meer kunnen doen."