Oud-bokser Rudi Lubbers heeft heimwee naar Bulgarije: "Mis de vrijheid"

HEERHUGOWAARD - Vele maanden na zijn terugkeer in Nederland heeft oud-bokser en Heerhugowaarder Rudi Lubbers zijn intrek genomen in een zorgcentrum aan de rand van Amsterdam. In een interview met de NRC zegt hij heimwee te hebben naar Bulgarije.

Hij leefde daar lange tijd onder erbarmelijke omstandigheden in een wrakke camper met zijn vrouw Ria. Nadat de situatie van de twee te zien was in het programma Andere Tijden Sport kwam een golf van medeleven op gang. Lubbers werd teruggehaald naar Nederland, waar hij tot twee weken geleden bij zijn zoon in huis woonde.

Het is wennen in zijn eigen woning. "Vind je het gek als ik zeg dat ik heimwee naar Bulgarije heb? De vrijheid, de natuur, het gebrek aan regels … Maar goed, ik moet toch ergens slapen, en dan is een flatje met bank, bed, tafel en tv zo gek nog niet. Maar als je me vraagt of ik gelukkig word van al die spullen? Nee. Het doet me niets", aldus de Heerhugowaarder tegen NRC.

Zijn vrouw heeft Alzheimer en woont in een verpleeghuis op een gesloten afdeling. Dat valt hem zwaar. "Ik mis mijn vrouwtje. Ze zit daar maar te wachten tot ik langskom. Tussen mensen die halfdood in hun stoel hangen, geestelijk gezien. 'Wat heb ik misdaan', vraagt ze huilend als ik wegga. 'Ik wil hier weg. Laten we naar de kermis gaan'."