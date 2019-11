Politie aangedaan door schietincident Alkmaar, maar ook zorgen om toename meldingen verward gedrag

ALKMAAR - "Wij zijn hier verdrietig van", omschrijft politiechef Anja Schouten het gevoel dat overheerst binnen de 'Eenheid Noord-Holland'. "Het verdriet is enorm voor haar familie en vrienden, maar het heeft ook een enorme impact op ons team. Iedereen hoopt dat we het wapen nooit hoeven te gebruiken."

Woensdag overleed in Alkmaar de 48-jarige Carla Rodrigues nadat zij was neergeschoten door een agent. De verwarde vrouw verkeerde volgens buurtbewoners in een psychose en belaagde eerst een buurman met een hamer en een mes, en keerde zich in haar vlucht met die wapens tegen de politie. Die zag zich genoodzaakt haar neer te schieten. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Quote "Schieten is bij de politie een uitzondering. Schieten waarbij doden vallen is een nog grotere uitzondering" Anja Schouten - politiechef Noord-Holland

De Rijksrecherche onderzoekt onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) het schietincident. "Inhoudelijk kunnen wij niet op het incident reageren, maar we kunnen wel uiting geven aan wat het met ons doet", verklaart Schouten de reden om in te stemmen met het interviewverzoek van NH Nieuws. Het Rijksrecherche is zeker nog een tot twee maanden bezig met hun onderzoek, liet het OM vandaag weten.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De politie verleent op dit moment nazorg in de Alkmaarse wijk 't Rak-Noord. Ook zal de wijkagent morgenavond vragen beantwoorden van bezoekers van de wijkbijeenkomst die de gemeente georganiseerd heeft naar aanleiding van de dodelijk schietpartij.

Verwarde personen Naast politiechef Noord-Holland is Schouten ook de landelijk portefeuillehouder Zorg en Veiligheid. Daaronder valt ook de omgang met personen met verward gedrag. "Het aantal meldingen van verward gedrag neemt nog steeds toe", beaamt Schouten. "Daar spreken wij ook onze zorg over uit." Cijfers van incidenten met verwarde personen in Noord-Holland onderschrijven dat: in 2014 waren er 5.138 meldingen. Vorig jaar was dat aantal 7.197. De politie wordt in veel gevallen van verward gedrag als eerste gebeld. Schouten heeft daar begrip voor, maar constateert ook dat het vaak om kwetsbare mensen gaat die geen politie nodig hebben, maar zorg. "Wij zijn geen zorgverlener. Dat is onze grootste beperking."

Quote "Landelijk meldpunt verward gedrag is noodzaak, met één algemeen bekend nummer" Anja Schouten - portefeuillehouder Zorg en Veiligheid

"Wat wij graag willen is dat wij die personen zo snel mogelijk kunnen overdragen aan mensen die wel die zorg en aandacht kunnen bieden. Ook pleiten we voor één landelijk bekend telefoonnummer dat door iedereen gebeld kan worden die denkt dat iemand zorg nodig heeft. Maar als er gevaar dreigt: bel 1-1-2."