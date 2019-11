Burgertop Schiphol ook door Amstellanders bezocht: "Lusten en lasten beter in evenwicht brengen, daarom ben ik hier"

Afgelopen zaterdag vond in Wijk aan Zee de Burgertop Schiphol plaats. Zo'n 85 Noord-Hollanders kwamen bijeen om te brainstormen over de groei van Schiphol en hoe daarmee moet worden omgegaan. Ook veel inwoners uit de regio Amstelland waren aanwezig om mee te denken.

Recap: zo verliep de burgertop over Schiphol

Ronald Frantsen was een van die aanwezigen. Hij woont in Aalsmeer en vindt het belangrijk om de lusten en lasten gezamenlijk af te wegen. "Ik ga bij het onderwerp regelgeving zitten, omdat ik van mening ben dat de regels die inwoners moeten beschermen in hun woongenot niet voldoende zijn."

Aan het einde van de dag werden de plannen uitgewerkt op grote vellen en deze werden opgehangen in de zaal. Alle aanwezigen konden stemmen op de plannen. Uiteindelijk kreeg het plan om fiscale maatregelen in te voeren de meeste stemmen.