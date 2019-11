Concrete voorstellen bij eerste Burgertop Schiphol

Zo'n zeventig deelnemers van de eerste burgertop over Schiphol hebben vandaag de hele dag ideeën uitgewisseld en met elkaar besproken hoe het verder moet met de luchthaven. Nooit eerder werd een landelijke onderwerp zoals Schiphol centraal gezet in een burgertop, waar burgers tot concrete voorstellen komen die op de politieke agenda moeten komen. De voorstellen van vandaag gaan rechtstreeks naar leden van de Tweede Kamer en de minister.

De burgertop was voor bedoeld voor iedereen, de enige voorwaarde was dat je meepraatte namens jezelf en niet voor een belangengroep of politieke partij. Veel deelnemers waren raadslid of zitten in een bewonersgroep over Schiphol.

Ook Tweede Kamerleden Suzanne Kröger van GroenLinks en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren kwamen in de middag meepraten. Kröger liet haar waardering voor het initiatief van een burgertop blijken, maar voegde eraan toe dat zij regelmatig naar bijeenkomsten gaat waar burgers bijelkaar komen en het over Schiphol hebben.

Partijprogramma

Van Raan benadrukte dat resultaten van de burgertop niet automatisch betekenen dat het partijprogramma van de Partij voor de Dieren daarmee gewijzigd kan worden. "Wij zijn de enige partij die een krimp van de luchtvaart bepleit. Ideeën die in het verlengde daarvan liggen, nemen we mee. Het ligt niet voor de hand om bijvoorbeeld weer eens te gaan kijken of het in zee moet", aldus Van Raan.

Bij de burgertop waren zowel omwonenden die geen ruimte meer zien voor een groeiend Schiphol, als Noord-Hollanders die op de luchthaven werken en een gematigde groei belangrijk vinden.