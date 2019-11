Cruyff Foundation wil boek Auke Kok uit handel

AMSTERDAM - De Cruyff Foundation wil dat het boek 'Johan Cruijff, de biografie' van Auke Kok uit de handel wordt gehaald. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. "De inzet van het kort geding tegen Kok en zijn uitgever Hollands Diep is dat het boek, althans in deze vorm, wordt verboden", dat heeft een woordvoerster van de foundation laten weten.