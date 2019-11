Directeur Foundation over aantijgingen biografie: "Johan Cruijff nooit structureel betaald"

AMSTERDAM - De Cruyff Foundation stapt naar de rechter vanwege een bewering van Haarlemse schrijver Auke Kok in diens nieuwe biografie over Johan Cruijff. Kok schrijft namelijk dat Cruijff 'zichzelf niet vergat' en jaarlijks zelf een miljoen euro ontving van de stichting. De Foundation ontkent dat er überhaupt ooit grote bedragen aan Cruijff zijn overgemaakt. "Misschien een keer een taxi, verder niets", zegt directeur Niels Meijer tegen AT5.

Meijer laat aan AT5 weten dat Cruijff zelfs helemaal niet op een loonlijst van de stichting stond. "Voor nul euro. Er is praktisch nooit iets aan Cruijff betaald. Misschien weleens een taxi. Die betaalde hij vaak ook zelf. Maar er is nooit een maandelijks of jaarlijks bedrag uitbetaald. We hebben dergelijke bedragen nooit uitgekeerd."

Meijer begrijpt ook niet hoe Kok bij het bedrag komt dat hij noemt. Meijer zegt dat Cruijff weliswaar geld ontving voor commerciële activiteiten, maar dat dit dus los moet worden gezien van de Foundation, die als doel heeft om een mogelijkheid te bieden aan alle kinderen om te sporten.

Geen wederhoor

Woensdagavond was Kok te gast in De Wereld draait door. In die uitzending vroeg Matthijs van Nieuwkerk Kok naar de bewuste passage. "Het blijft raar te lezen dat iemand die best vermogend is (..) een miljoen per jaar laat uitbetalen omdat je vindt dat dat wel terecht is", zei Van Nieuwkerk erover.

"Ik heb het uit drie bronnen onafhankelijk van elkaar die daar zeer dicht op zaten en die Cruijff alle drie een warm hart toedragen", vertelde Kok. Toen Van Nieuwkerk Kok vroeg of hij wederhoor had gepleegd bij de stichting, antwoordde hij ontkennend. "Nee, van tevoren heb ik ze benaderd en ze wilden niet meewerken. En ik was hier zeker van." Auke Kok was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.

Wat de Foundation in het kort geding eist wil Meijer nog niet zeggen.