Hilversummers willen park op plek busremise: "We hebben nu alleen excuusgroen"

HILVERSUM - Gewapend met 20.000 flyers gaan ze langs de deuren. Omwonenden van de busremise in Hilversum-Oost zouden graag zien dat de gemeente er een groot park aanlegt. "Dit deel van Hilversum is helemaal versteend. We hebben alleen excuus-groen, waar je je hond kunt laten poepen. Tijd voor actie dus", zeggen ze.

"Anders trekken de mensen weg," vult Inge Meere aan. "De leefbaarheid wordt steeds minder en ons plan voor een park kan daar verandering in aanbrengen." Ze ziet het park ook als oplossing voor veel andere problemen. "Door de klimaatverandering krijgen we vaker overstromingen, zoals met de heftige regens van afgelopen zomer. Het park kan zo'n tijdelijk wateroverschot dan opvangen."

Nu overheersen inderdaad de stenen, maar als het aan de Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H) ligt, ziet het er hier binnenkort veel groener uit. "We hebben al zoveel nieuwe woningen in de buurt. Dus we willen hier niet nog meer bakstenen, maar bomen," zegt Henri van IJken, bestuurslid van de nieuw opgerichte stichting.

"Als we het nu volbouwen, hebben we het voor de komende honderd jaar verpest"

Wat de stichting wil is een groot, langgerekt park aan de oostkant van het station. "Daar zit nu de busremise en als die vertrekt zouden we graag zien dat de gemeente de kans benut om daar iets moois te realiseren," zegt Henri. "Als we het nu volbouwen, hebben we het voor de komende honderd jaar verpest," zegt Inge. "De gemeente is nu aan zet, we moeten nu de juiste keuzes maken."

Stormloop

In de wijde omgeving van het geplande park stoppen ze flyers in de bus. "Op de website centralparkhilversum.nl kunnen mensen zich aanmelden als deelnemer," zegt Henri. En dat loopt storm, volgens hem. "Op sommige dagen melden zich meer dan 70 mensen aan. We zitten nu al boven de 800, dus ik denk dat we de duizend wel gaan halen."

Het zogeheten 'Central Park' is vernoemd naar het beroemde park in New York. "En wat wij willen is eigenlijk best bescheiden. New York heeft honderd keer meer inwoners dan Hilversum, maar het park is ruim 350 keer groter dan ons voorstel. Dus het Hilversumse Central Park moet er gewoon komen," zegt Peter Tromp Meesters. "Het is een kwestie van willen en van gewoon doen."