Berkhouters overdonderd na vallen miljoenenprijs: "Ik moet er drie nachtjes over slapen!"

BERKHOUT - Het was een avond die menig Berkhouter niet snel zal vergeten. Een prijs van 10,7 miljoen van de Poscode Loterij is in het dorp gevallen waardoor een deel van de inwoners vanavond een flink bedrag mag bijschrijven. Toch wint de West-Friese nuchterheid het ook van de hysterie. "Alles wat we krijgen is mooi meegenomen."

Het hele dorp is uitgelopen voor het speciaal georganiseerde dorpsfeest. De winnaars kijken nog wat beduusd om zich heen als ze op het podium staan met een flinke cheque onder de arm. Zo vielen er bedragen van rond de 760.000, 225.000 en 190.000 euro. "Ik moet hier nog even een nachtje over slapen", vertelt een blijde winnaar. De man die naast hem staat heeft ten minste drie keer zoveel gewonnen en vult aan: "Ik moet er drie nachtjes over slapen!"

"We hebben er geen woorden voor. Wat fantastisch!", roept een andere winnaar. "Heerlijk! Heerlijk! Helemaal goed", schreeuwt een ander het uit. "We spelen al 25 jaar mee en hebben nooit wat gewonnen. En nu dit!", roept weer een ander. Ronald van Wankum behoort ook tot de winnaars en kan maar moeilijk geloven wat er is gebeurd: "Vroeger heb ik er weleens van gedroomd dat ik de loterij zou winnen. Ik had het destijds financieel erg lastig en wist niet eens meer zeker of ik wel in mijn huis kon blijven wonen. Gelukkig is dat allang opgelost. Maar dit bedrag zie ik als een mooi extraatje voor mijn pensioen", aldus de geluksvogel.

Nepnieuws Het nieuws dat de miljoenenprijs op het dorp was gevallen, kwam zondagavond al. Veel inwoners van het dorp wisten niet wat ze hoorden: "Op social media ging al helemaal los", vertelde Alex Haagsma van Café De Ridder eerder aan NH Nieuws. "En dan denk je eerst aan nepnieuws, maar er blijkt toch een kern van waarheid in te zitten." Een andere buurtbewoner dacht dat het om een soort 'proefpakket' ging: "Vanmorgen om half acht begon de telefoon al te rinkelen door alle appjes in de buurtapp, dus toen dachten dat het toch wel waar was."

Alleen inwoners die meespelen met de Postcode Loterij kregen een gedeelte van die 10,7 miljoen euro. De prijs is voor de helft verdeeld onder iedereen met postcode 1647. De andere helft is gegaan naar postcode 1647 AC: een straat dus. De prijzen in de winnende postcode lopen uiteen van €189.838 tot €759.354. De ander helft (€5,35 miljoen) is verdeeld onder de deelnemers in de rest van het dorp. Zij winnen maximaal €7.781 per lot. Er speelden 696 loten mee in de winnende wijk.

NH Nieuws ging eerder langs in het dorp om de sfeer te peilen:

