Miljoenenprijs valt in Berkhout: dromen verdringen Westfriese nuchterheid

Inwoners van Berkhout wrijven zich in de handen, want gisterenavond werd bekend dat de Postcode Loterij 10,7 miljoen euro verdeelt onder postcode 1647 - het postcodegebied van het nuchtere West-Friese Berkhout en Bobeldijk.

De nuchterheid lijkt daarmee vandaag even te verdwijnen. "Op social media ging het gisteren al helemaal los", vertelt Alex Haagsma van Café De Ridder. "En dan denk je eerst aan nepnieuws, maar er blijkt toch een kern van waarheid in te zitten." Een andere buurtbewoner dacht dat het om een 'soort proefpakket' ging: "Vanmorgen om half acht begon de telefoon al te rinkelen door alle appjes in de buurtapp, dus toen dachten dat het toch wel waar was."