Honderden boeren protesteren bij provinciehuis Haarlem: "Tijd voor hardere acties"

Er is bij het provinciehuis een klein podium waarop betrokkenen foto's laten zien die moeten aantonen dat het uitkopen van boeren geen oplossing is.

Vandaag wordt door de provincie gestemd over belangrijke moties die gaan over de stikstofproblematiek. Voordat de stemming is, laten de boeren nog maar eens hun mening horen. Eerdere gesprekken met Gedeputeerde Staten hebben niks opgeleverd.

Eerder vanmorgen was er even sprake van een grimmige sfeer bij het provinciehuis. Maar volgens verslaggever Daphne Jacobson, is daar nu geen sprake van. "De sfeer is goed. Boeren zijn binnen aan het luisteren naar het debat. Buiten staan ze met elkaar te kletsen."

Steun uit Friesland

Het protest van vandaag doen de Noord-Hollandse boeren samen met een groep Friese boeren. Ze willen zich, op een ludieke manier, 'afscheiden' van Haarlem en Amsterdam om bij Friesland te gaan horen, 'omdat daar wel veranderingen zijn doorgevoerd'. "In de provincie Friesland wordt nog geregeerd met boerenverstand."

Door de protestactie kunnen bussen sommige haltes niet bereiken. Bussen stoppen niet bij de haltes Florapark, Dreef en Tempeliersstraat, meldt Connexxion. Ze rijden om.