Boeren zetten koers naar provinciehuis om onvrede over stikstofregels

In alle vroegte verzamelden boeren zich vanmorgen in Middenmeer. Rond 09.15 uur gingen ze, ook met Friese collega-boeren, naar Haarlem. De Noord-Hollandse boeren willen zich bij Friesland voegen, omdat daar de stikstofregels zijn ingetrokken. Dat gebeurde in oktober al na een demonstratie bij het provinciehuis van Leeuwarden.

"In de provincie Friesland wordt nog geregeerd met boerenverstand. De extra regels zijn daar van tafel en er wordt overlegd met de boeren. Dit is de reden dat het platteland van Noord-Holland zich af wil scheiden van Haarlem en Amsterdam om zich te voegen bij Friesland", laten de boeren weten. Ze bieden daarvoor een petitie, met naar eigen zeggen 5.400 steunbetuigingen, aan bij de Commissaris van de Koning.

Vandaag wordt gestemd over belangrijke moties die gaan over de stikstofproblematiek. Voordat de stemming is, laten de boeren nog maar eens hun mening horen. Er is een klein podium waarop ze foto's laten zien die moeten aantonen dat het uitkopen van boeren geen oplossing is. Wat er op de foto's staat, is niet bekend.

De speeches beginnen om 11.00 uur. Na 13.00 uur wordt over de moties gestemd.