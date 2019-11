Kamerleden komen overlast Schiphol zelf ervaren

De Kamerleden zijn allemaal lid van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, waarbij Schiphol hoog op de agenda van het gezelschap staat. Eerder bezocht de minister van het departement, Cora van Nieuwenhuizen, al onder andere Aalsmeer en bleef het CDA-Kamerlid Amhaouch enkele maanden geleden een nacht slapen in de gemeente om de hinder zelf te ervaren. Van Nieuwenhuizen heeft onlangs zelf ook beloofd te komen logeren in Aalsmeer, maar tot een concrete afspraak is het nog niet gekomen.

Een groot deel van de Aalsmeerse bevolking heeft aangegeven dat er wat hen betreft geen vliegbeweging meer bij past, als Schiphol na 2020 weer mag groeien. Ook binnen de Aalsmeerde gemeenteraad is er al sinds 2017 eengezindsheid over de groei en is er toen motie aangenomen onder de naam 'Genoeg is genoeg'. Die motie was een boodschap aan politiek Den Haag dat er wat Aalsmeer betreft geen vliegbeweging meer bij kan.

Uithoorn

In buurgemeente Uithoorn heerst binnen de gemeenteraad in andere sfeer. Daar is de meerderheid van de raad akkoord met de aangekondigde groeiplannen voor Schiphol, maar willen wel praten over hinderbeperking. Het Platform Uithoorn Hinderbeperking Schiphol (PUSH) is bovendien woest dat er vlak voor de zomer een geheim overleg heeft plaatsgevonden tussen Schipholdirecteur Benschop en de gemeente. Daarbij is afgesproken dat er vijf jaar lang geen uitspraken mogen worden gedaan over wat er binnen die vergadering besproken is. Maar via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wil het platform er zo gauw mogelijk achterkomen wat er is afgesproken. Tot nu toe heeft PUSH geen succes gehad met het toepassen van de Wob.

GroenLinks

Na het bezoek morgen aan Aalsmeer en Kudelstaart heeft GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger met PUSH afgesproken om ook in Uithoorn de overlast van Schiphol te komen ervaren en in gesprek te gaan met omwonenden. Het bezoek van de Kamerleden begint morgen om 11.00 uur in de gemeentraad van Aalsmeer en is openbaar toegankelijk.