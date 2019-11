Leerlingen in Wieringerwerf planten bollen om Kristallnacht te herdenken

WIERINGERWERF - Leerlingen van basisschool Don Bosco hebben vanmiddag bollen van de Freedom Flame Tulp geplant bij het oorlogsmonument in het dorp. Hiermee herdachten ze de Kristallnacht, de aanval op de Joodse bevolking in Duitsland tijdens de nacht van 9 op 10 november.

"Toen werden heel veel Joodse bedrijven kapotgemaakt, ramen ingegooid en huizen in brand gestoken", vertelt één van de leerlingen. "Je verbaast je wat ze allemaal weten", vertelt Otto Smit van het 4 mei comité Wieringermeer. Hij begeleidt het project bij het oorlogsmonument.

"We hebben informatie gegeven op de scholen. De kinderen willen ook echt weten wat er gebeurd is tijdens de oorlog", legt Smit uit. "Het is goed om de kinderen hier op deze manier bij te betrekken."