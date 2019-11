Feestje voor Laurentiuskerk in Weesp: eerste huurder gerestaureerde kerk opent vrijdag deuren

WEESP - Na maanden wachten moet het vrijdag echt gaan gebeuren: de eerste huurder van de gerestaureerde Laurentiuskerk in Weesp opent de deuren. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet.

Vrijdag is het drie jaar geleden dat het torenspits van Laurentiuskerk afbrandde. Dat bleek een enorme domper op het al begonnen herstelwerk van de leegstaande kerk. Pas een jaar geleden werd de nieuwe torenspits op de kerk geplaatst.

De derde 'verjaardag' van de brand is het moment om deze verwoesting te vergeten en een nieuwe start te maken. In de kerk komt een bierbrouwerij met proeflokaal, een jeneverstokerij, een hotelkamer en een yogaschool. De yogaschool opent vrijdag als eerste haar deuren.

Hoogtepunt voor yogaschool

Volgens de eigenares van de nieuwe yogaschool, Isolde Zandee, is dit een hoogtepunt voor iedereen. Niet alleen voor de school, maar ook voor de bouwers van de kerk en de inwoners van Weesp. Doordat er veel tegenslagen zijn geweest, hadden ze niet verwacht aankomende vrijdag hun deuren te kunnen openen. "Tijdens de opening gaan we geen lintje doorknippen, maar een yogamat", vertelt ze over de opening van aankomende vrijdag.

Na de opening van vrijdag duurt het nog twee weken voordat de eerste yogalessen in de kerk worden gegeven. De rest van de huurders openen de komende maanden hun deuren. Als alles goed gaat is de kerk volgend voorjaar helemaal klaar.

NH Nieuws nam twee weken geleden nog een kijkje in de Laurentiuskerk: