Tegenvaller tijdens verbouwing Laurentiuskerk: al maanden wachten ze op stroom

WEESP - Een baalmomentje voor de Laurentiuskerk in Weesp. Ze zijn druk bezig om de kerk om te toveren tot een multifunctioneel centrum met appartementen, hotelkamer, bierbrouwerij en yogaschool. Constructief is alles af, alleen wachten ze al maanden op de nutsvoorzieningen.

Het zou vandaag geregeld worden, maar dat ging niet door. En daar is vooral de yogaschool de dupe van, want die had bedacht om over twee weken, precies drie jaar na de verwoestende brand, feestelijk te openen. "Het is een behoorlijke tegenvaller", vertelt Herman Lankwarden van de yogaschool.

"Ook omdat we alles al in werking hebben gesteld voor de opening; uitnodigingen zijn verstuurd, catering is verzorgd." Maar Herman heeft het nog niet helemaal opgegeven. "De dag is nog niet om en ik hoop dat ze misschien morgen kunnen komen of vrijdag, maar als het vrijdag niet gebeurd is zal het waarschijnlijk niet meer lukken voor 8 november."

Ondertussen wordt er hard doorgewerkt door alle bouwvakkers. "De stukadoor en de schilder kunnen hun werk nog doen, dus we zitten wel op de nutsvoorzieningen te wachten, maar we zitten nog niet stil", vertelt projectleider Marcel Rijnhart.

"Je kunt het gebouw niet warm stoken nou, en het is toch wel de tijd van het jaar dat het lekker is als de verwarming erin gaat. Op dit moment kan niemand het gebouw in gebruik nemen." Eigenaar van de kerk Cees van Vliet legt uit dat de kerk niet de enige is met dit probleem. "De bedrijven hebben het druk, het is een landelijk probleem."

Voorlopig is het verbouwingsproject dus niet klaar. "Het is voor mij pas echt af als alles in gebruik is en iedereen zijn plekje heeft gevonden", vertelt Van Vliet. Hij hoopt dat dit ergens in het voorjaar van 2020 is.