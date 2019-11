Amsterdamse topatlete die werd gepakt met drugs 'dacht dat ze doping smokkelde'

AMSTERDAM - Topatlete Madiea G. uit Amsterdam dacht dat ze op 18 juni dopingproducten in haar auto had liggen toen ze werd aangehouden aan de grens met Duitsland. Het bleek echter te gaan om vele kilo’s harddrugs.

"Als ze had geweten dat het drugs was, zou ze dit nooit gedaan hebben", zei advocaat Norman Werner, die G. bijstaat bij de rechtszaak vandaag in de Duitse stad Kleef.

De atlete, meervoudig Nederlands kampioene op de 100 en 400 meter, wilde haar prestaties verbeteren door verboden middelen te gebruiken. "Ze stond onder druk om te presteren, haar voorbereiding op deelname aan het WK verliep niet zoals gepland", zei Werner. G. zou geen andere uitweg hebben gezien dan doping te gebruiken.

Crystal meth en xtc

Duitse douaniers troffen bij een routinecontrole aan de grensovergang in de kofferbak ruim 13 kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc aan. Ook zat 12.000 euro cash verstopt tussen kleren in de sporttas van de atlete.

De Duitse rechter gaat vijf getuigen horen. De 27-jarige Amsterdamse wilde zelf geen antwoord geven op vragen van de rechter. In de loop van de dag volgen de eis en ook direct de uitspraak.