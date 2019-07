Amsterdamse topatlete gepakt met drugs ter waarde van 2 miljoen euro

AMSTERDAM - De Amsterdamse topatlete Madiea G. is met ruim vijftig kilo drugs aangehouden in Duitsland. Justitie en het Openbaar Ministerie in Kleef laten weten dat ze xtc en crystal meth bij zich had met een straatwaarde van zo'n twee miljoen euro.

G. werd op 18 juni opgepakt bij een routinecontrole op de A3 in Elten, vlak over de grens bij Arnhem. Ze vertelde dat ze onderweg was naar een training in Düsseldorf, maar de douane vertrouwde het niet en wilde haar baggage zien.

Ze troffen meerdere tassen en dozen aan, meldt de NOS. G. zei dat ze sportschoenen bij zich had, maar in de dozen werd drugs gevonden. Toen is G. meteen aangehouden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de zaak. De Atletiekunie zegt alles via de media te vernemen.

De Amsterdamse is geplaatst voor het WK Atletiek in Doha over twee maanden. In 2016 nam ze nog deel aan de Olympische Spelen op de 4x400 meter estafette.