Texelse zilte aardappel nu verkrijgbaar bij de Jumbo in heel Nederland

TEXEL - Afgelopen zomer leek er een eind te komen aan de ontwikkeling van zilte groente en aardappelen op Texel. Het Zilt proefbedrijf Texel vroeg faillissement aan, een paar maanden nadat directeur Marc van Rijsselberghe al was opgestapt. Maar de zilte revolutie lijkt toch niet te stoppen. Voor het Zilt proefbedrijf is een overnamekandidaat gevonden en Van Rijsselberghe gaat door met verspreiden van kennis over de teelt van zilte groenten wereldwijd. En samen met een grote Texelse boer brengt hij nu ook de zilte aardappel op de markt. Die ligt bij de Jumbo in heel Nederland.

Er hangen donkere wolken boven het veld van het Zilt proefbedrijf bij Den Hoorn op Texel. Symbolisch voor de toestand van de zilte revolutie op Texel? "Het stond er niet goed voor", zegt Marc van Rijsselberghe, de pionier op het gebied van telen van zilte groente. De commerciële tak van het Zilt Proefbedrijf vroeg in augustus faillissement aan. "Ik had in maart de leiding van het bedrijf al overgedragen aan mijn twee opvolgers. Dat is niet helemaal goed gegaan."

In de krant heeft de opvolger van Van Rijsselberghe, Robin Konijn, gezegd dat hij zag dat er steeds meer geld inging dan eruit kwam en dat het zo niet verder kon gaan. Konijn wil ook niet meer praten over het Zilt proefbedrijf. Van Rijsselberghe zegt hierover: "Ik heb ook jaren met zwarte cijfers gewerkt. Ik denk dat het nog wel 20 tot 30 jaar kost voordat de zilte landbouw echt rendabel kan zijn. Maar de zoete, traditionele landbouw is ook niet in een paar jaar tijd ontwikkeld tot het niveau waar het nu is."

Bangladesh

Van Rijsselberghe gaat voortvarend verder met het verspreiden van kennis die er de afgelopen jaren opgedaan is over het telen van zilte groenten. "In bijvoorbeeld Bangladesh zijn er duizenden boeren die al zilte groenten verbouwen. De zilte wortel is bijvoorbeeld heel goed en geliefd. Deze zilte wortel is niet zout. Het gaat om een intelligente wortel die in brak water het zoete water eruit kan filteren. De wortel is daardoor juist zoeter dan een gewone wortel."

De familie van Rijsselberghe, met als bekendste nazaat natuurlijk windsurfer Dorian, de meervoudig Olympisch kampioen, kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. "Daar had mijn familie een elektronicazaak, Radio Modern. Begin jaren zeventig kocht mijn moeder een boerderij om biologisch dynamisch te gaan boeren. Dat werd hier helemaal niet geaccepteerd, maar uiteindelijk is het een behoorlijk grote en succesvolle boerderij geworden." Op Sint Donatus heeft Marc het boeren geleerd. De boerderij werd uiteindelijk verkocht, heet tegenwoordig Novalishoeve en is een zorgboerderij.

Aardappel

Van Rijsselberghe zet zijn zilte revolutie dus voort. Onzer de naam Marc Foods brengt hij sinds kort een zilte aardappel op de markt die bij de Jumbo in de schappen ligt. Op het land van één van de grootste boeren van Texel, Henk Broekman, is de aardappel Miss Mignon geteeld. "Het land ligt naast een brakke sloot en we hebben de aardappel bemest met zeewier. Het resultaat is erg goed. De aardappel geeft veel tal, er komen veel aardappels aan de plant. Daarnaast heeft ie een mooie dunne schil en smaakt -ie ook goed", zegt men. Boer Broekman is trots op zijn aardappel. En ook dat ie met zijn foto op de zak prijkt. "Ach ja, dat is leuk, maar het gaat om het resultaat hè", lacht Broekman.

Op de zak aardappelen staat ook een foto van een mevrouw uit Bangladesh. Marc van Rijsselberghe: "Een deel van de opbrengst van de zilte Texelse aardappel wordt gebruikt om de teelt van zilte aardappelen in landen als Bangladesh mogelijk te maken. Zo kunnen boeren daar op brakke grond hun eigen groente en aardappelen telen. Zilte groente is uiteindelijk toch dé oplossing om honger in de wereld aan te pakken."