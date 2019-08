Zilte landbouwbedrijven op Texel failliet: "Reorganisatie kon tij niet keren"

TEXEL - Het Zilt Proefbedrijf B.V. en Texel Saline B.V. hebben een faillissement aangevraagd. "De aandeelhouders en het management hebben gezien de vooruitzichten niet langer de keuze om de activiteiten op een verantwoorde manier voort te zetten", aldus de bedrijven in een persbericht.

Dit schrijft onze mediapartner de Texelse Courant. Een door de rechtbank aangewezen curator krijgt de regie over het afronden van het faillissement. De zilte landbouwbedrijven testten tientallen soorten groenten op zoute grond.

"Na een aantal financieel zware jaren is er nog één keer intensief gewerkt aan een reorganisatie in het afgelopen jaar, maar ook deze heeft het tij niet kunnen keren", zeggen de bedrijven teleurgesteld.

Marc van Rijsselberghe, de vader van de succesvulle windsurfer Dorian van Rijsselberghe, was pionier in de zilte landbouw en legde eerder dit jaar zijn taken als directeur neer. Gunnar Larsen en Robin Konijn namen zijn taken over. Dat heeft het tij niet meer kunnen keren: "Te zware verliezen uit het verleden drukken teveel op de toekomst van de bedrijven. Juist nú wordt gekozen voor deze manier om zo min als mogelijk externe partijen te duperen."

Het gaat de bedrijven wel aan het hart, zo blijkt uit de verklaring: "Aandeelhouders, management en alle collega's hebben met hart en ziel jarenlang aan deze bedrijven gewerkt en het spijt ons dat dit nu zo afloopt."