Verkeershinder door werkzaamheden Zuidasdok weer voorbij: A10 Zuid is open

AMSTERDAM - De driedaagse Zuidasdok-operatie is afgelopen nacht afgerond. Het verkeer ondervindt daarom vandaag geen overlast meer van de werkzaamheden.

"De eerste auto's rijden over de A10 Zuid, die is dus ruim op tijd opengegaan", liet een woordvoerder vannacht weten. De A4 en A10 werden rond 02.00 uur opengesteld.

Gisteren reden de treinen alweer volgens dienstregeling, al gebeurde dat later dan gepland. "Uiteindelijk hadden we vanochtend vier uur later dan gepland de trein weer in dienst", vertelde verkeersmanager Niels van den Brink. Deze vertraging werd veroorzaakt door problemen op de bouwplaats en het regenachtige weer.

Bouwwerkzaamheden

De A10 Zuid en de stations Zuid en Rai werden donderdagavond afgesloten voor verkeer. Dit vanwege grote bouwwerkzaamheden bij station Zuid, waar een drie miljoen kilo wegend dakdeel dwars door de A10 en het spoor op zijn plek geschoven moest worden.