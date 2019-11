Geen extra vertraging werkzaamheden Zuidasdok: A10 Zuid vóór spits weer open

AMSTERDAM - De laatste werkzaamheden van de driedaagse Zuidasdok-operatie lopen op schema. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 05.00 weer gebruik maken van de A10 Zuid richting Utrecht.

Dit laat een woordvoerder van Zuidasdok weten aan AT5. De A10 Zuid richting Utrecht en de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI werden donderdagavond afgesloten voor auto- en treinverkeer. Dit vanwege grote bouwwerkzaamheden bij station Zuid, waar een drie miljoen kilo wegend dakdeel dwars door de A10 en het spoor op zijn plek geschoven moest worden.

Door uitloop van werkzaamheden kom het treinverkeer rond station Zuid vanochtend pas om 10.00 worden hervat. "Uiteindelijk hadden we vanochtend vier uur later dan gepland de trein weer in dienst", vertelt verkeersmanager Niels van den Brink. Deze vertraging werd veroorzaakt door problemen op de bouwplaats en het regenachtige weer.

Maar het werk aan de A10 verloopt volgens de laatste berichten zonder problemen. Momenteel wordt het wegdeel opnieuw geasfalteerd. Vanaf 05.00 kunnen automobilisten weer gebruik maken van de hele ring.