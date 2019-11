Theo van Gogh herdacht in Amsterdam: "We zijn er niet beter op geworden"

AMSTERDAM - Op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost werd vanmiddag stilgestaan bij de moord op cineast Theo van Gogh. Hij werd daar vijftien jaar geleden doodgeschoten door moslimextremist Mohammed B..

De herdenking vindt elk jaar plaats, dit jaar was het iets drukker dan voorgaande jaren. Volgens sommige aanwezigen is de samenleving niks opgeschoten in de afgelopen vijftien jaar en wordt Theo van Gogh zelfs vergeten.

"Natuurlijk, hij kon hele grove dingen zeggen, maar ook hele ware dingen", zei iemand. "We zijn er niet beter op geworden in de vijftien jaar dat Theo er niet meer is. De vrijheid van meningsuiting staat echt onder druk."

Een ander denkt dat veel mensen bang zijn om voor hun mening uit te komen. "Of om de discussie aan te gaan. Als je gisteren keek naar Pauw, Beau en De Wereld Draait Door, dan zie je ook dat er nauwelijks aandacht voor Theo van Gogh is."

Zoals elk jaar is er ook een sterk anti-islam geluid te horen, volgens de aanwezigen in de geest van Van Gogh. "Je moet hun profeet belachelijk blijven maken, je moet cartoons blijven maken , vond een vrouw. "Zij krijgen ook steeds meer macht, want de overheid denkt dat moslims zielig zijn."