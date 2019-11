Amsterdam staat stil bij dood Theo van Gogh, vijftien jaar geleden

AMSTERDAM - Het is vandaag vijftien jaar geleden dat regisseur en columnist Theo van Gogh werd vermoord. Bekenden van de cineast, onder wie Theodor Holman, Max Pam en Gijs van de Westelaken, herdenken hem tijdens een avond in het academisch-cultureel podium Spui25 in Amsterdam.

Van Gogh werd op dinsdagochtend 2 november 2004 doodgestoken op straat in Amsterdam-Oost door Mohammed B. De dader zei Van Gogh te hebben omgebracht uit geloofsovertuiging. De moord schokte velen in ons land.

Lees ook: Amsterdam-Oost 9 jaar na de moord op Theo van Gogh

Tijdens de bijeenkomst, waar ook burgemeester Femke Halsema, Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen, regisseur Doesjka van Hoogdalem en rapper/schrijver Massih Hutak bij zijn, kijken de aanwezigen terug op de dag van de moord. Ze spreken onder meer over hoe het ervoor staat met de vrijheid van meningsuiting in ons land.

Eerder vandaag is er een herdenking in de Linnaeusstraat, waar Van Gogh om het leven kwam en in het Oosterpark bij het beeld De Schreeuw, dat ter nagedachtenis aan hem is gemaakt.