Verkeer rond Amsterdam staat muurvast door afsluiting A10 Zuid

AMSTERDAM - Waar het vanochtend nog wel meeviel met de verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden aan de A10-Zuid, is dat vanmiddag en vanavond wel anders. Automobilisten op snelwegen en provinciale wegen rond de stad hebben vanavond veel last van de afsluiting.

"We zien dat de drukte ver boven het gemiddelde ligt", zegt een medewerker van Rijkswaterstaat-Verkeersinformatie. "Ook omdat het het regenachtig is."

Vooral op de A9 en op de A4 bij Schiphol staat het vast. Ook op de A10 Noord staan automobilisten in de file. 'De reistijd voor veel automobilisten is zeker een halfuur langer dan normaal.'

Ook op veel aansluitende provinciale wegen staat het verkeer inmiddels vast. Op de A9 is de vertraging het grootst: bij knooppunt Badhoevedorp kom je in een file van negen kilometer stilstaand verkeer terecht. Pas bij knooppunt Holendrecht kan het gas er weer een beetje op.





Ook op de A4 richting Amsterdam is het aansluiten. Het stuk A4 tussen de knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer is dicht. Daardoor moet verkeer dat vanuit het zuiden Amsterdam wil bereiken, de A5 richting Haarlem volgen.

Van A4 naar A5

Op de A4 staat tussen Rijsenhout en knooppunt De Hoek drie kilometer file. Dat betekent dat het zomaar een klein half uur duurt voordat je op de A5 bent, maar ook daar stroomt het niet lekker door.

Lees ook: A10 komend weekend afgesloten: ernstige verkeershinder verwacht op snelwegen

Verkeer richting Amsterdam-Noord rijdt via de A5 richting de A10, waardoor het verkeer tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Westrandweg vastloopt. Verkeer richting het zuiden van Amsterdam, moet vervolgens bij knooppunt Raasdorp de verbindingsweg met de A9 kiezen, waardoor ook daar de maximumsnelheid bij lange na niet gehaald kan worden.





Vanwege de drukte besloten veel automobilisten vanochtend bij de Badhoevedorp de vluchtstrook van de A9 als uitvoegstrook te gebruiken. Dat is niet toegestaan, zo lieten enkele motoragenten de betreffende weggebruikers merken. Het is niet bekend of de automobilisten hiervoor zijn bekeurd.

A4 bij sloten

Klik hier voor de meest actuele file-informatie.