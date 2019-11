Man uit Bovenkarspel aangehouden op verdenking van oplichting met babbeltrucs

BOVENKARSPEL - De politie heeft een 25-jarige man uit Bovenkarspel aangehouden op verdenking van oplichting met zogeheten babbeltrucs. Naast de man werd nog een 24-jarige vrouw uit Nieuwegein gepakt. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt rechercheur Cock Jansen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten.

Een aantal mensen in West-Friesland is de afgelopen tijd het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De politie ontving sinds half oktober meerdere aangiften uit Hoogkarspel, Hoorn, Schagen en Wognum. De daders deden zich voor als loodgieters en mensen van de woningbouw. Een van de slachtoffers werd gebeld door een man die zei dat hij van de woningbouw was met de vraag of het goed was als hij langskwam om de leidingen te controleren.

Lees ook: West-Friesland gaat gebukt onder babbeltrucs: "Dit wordt serieus onderzocht"

Het slachtoffer gaf aan dat dit kon en een uur later stond de man voor haar deur. Een uur nadat hij vertrokken was werd ze weer gebeld. Ditmaal deed de dader zich voor als een medewerker van de bank en vroeg haar of ze haar pinpas kwijt was. Nadact ze gezocht had bleek die te zijn verdwenen. "De man vroeg mij om mijn pincode en die heb ik, heel stom, aan hem gegeven", aldus het slachtoffer. De volgende dag besloot de vrouw zelf met de bank te bellen maar toen bleek al een behoorlijk geldbedrag van haar rekening te zijn gehaald.

"Door het onder meer opvragen van beelden van verschillende pintransacties en intensief onderzoek met verschillende afdelingen binnen de organisatie hebben we de twee verdachten kunnen aanhouden", vertelt de rechercheur. Het onderzoek loopt nog door en er wordt gekeken of de verdachten bij andere diefstallen betrokken zijn. "Wij zien dat de verdachten kwetsbare mensen hebben uitgekozen. Dat maakt deze feiten extra ernstig", licht persofficier van justitie Annette van Kooij toe.

Babbeltruc

Beroving door een 'babbeltruc' komt vaak voor: onbekenden bellen aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld of andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. De politie is alert op deze vorm van diefstal.