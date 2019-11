Actie voor behoud van kinderbieb Oostzaan: "Heel erg jammer als het verdwijnt"

OOSTZAAN - De kinderbieb van Oostzaan moet dicht. Per 1 januari 2020 kunnen er geen boeken meer worden geleend. De maatregel van de gemeente is bij veel Oostzaners in het verkeerde keelgat geschoten. Het zit hen zelfs zo dwars dat ze een petitie zijn gestart om de kinderbieb te behouden.

Initiatiefnemer Lucienne Rijks legt uit waarom: "Omdat de kinder- en jeugdboeken juist essentieel zijn voor kinderen om te leren lezen, en voor het leesplezier. Dus vinden we het heel belangrijk dat de boeken in de bibliotheek blijven zodat de ouders hier met de kinderen kunnen kiezen en lezen."

Boeken verhuizen

De kinderboeken van de bieb zullen verhuizen naar de basisscholen in Oostzaan. Maar daar schieten peuters niets mee op. En het zijn juist de ouders van kinderen tot en met vier jaar die veel prentenboeken lenen om voor te lezen. Een moeder vertelt: "Elke drie weken kom ik hier met mijn kinderen en dan zoeken we nieuwe boekjes uit. Dat is een groot feest. Heel erg jammer als dat verdwijnt." Deze ouders moeten dan voor die boeken voor de allerkleinsten naar Zaandam om boeken te lenen.

Martin Rijks is mede-initiatiefnemer van de petitie voor het behoud van de kinderbieb. Hij hoopt het tij nog te kunnen keren. "'Ik hoop dat de petitie zo succesvol is dat we over sluiting niet meer hoeven na te denken." De petitie is inmiddels al honderden keren ondertekend.

'Uitje maken'

Een moeder: "Kinderen moeten gewoon opgroeien met boeken lezen en een uitje maken naar de bieb en niet alleen in een klaslokaal bij de juf ofzo."

Een klein deel van de bieb blijft overigens bestaan voor hulp aan laaggeletterden. Volwassenen in Oostzaan die wel kunnen lezen, zijn voortaan aangewezen op de e-books.