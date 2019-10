Minister opent nieuwe bibliotheek in Wognum: "Dit helpt een dorp levendig te houden"

WOGNUM - Wognum heeft na tien jaar haar bibliotheek terug aan de Kerkstraat. Vanmorgen werd de bibliotheek feestelijk geopend door minister Van Engelshoven en Kamerlid Lodewijk Asscher. "Ik vind het essentieel. Alle kinderen moeten zeker zijn van een bibliotheek in de buurt."

Door een motie van Lodewijk Asscher, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 3 miljoen euro beschikbaar gesteld om bibliotheken in kleine gemeenten te steunen. Landelijk krijgen twaalf gemeenten steun en Wognum heeft de primeur. "Ik ben ongelooflijk trots", aldus directrice Chantal Trigallez van Stichting Westfriese Bibliotheken.

In de afgelopen jaren was er voor de jeugd alleen nog een beperkte boekenafdeling in multicultureel centrum De Bloesem. Maar nu is er een volwaardige bibliotheek terug met een collectie voor alle leeftijden, een leestafel, huiskamer, kinderspeelhoek en werkplekken voor ZZP'ers. Ook is er het DigiLAB waar kinderen digitale vaardigheden leren.

Financiële steun

"Voor de komende drie jaar hebben we een bedrag van 300.000 euro ontvangen. Daar zijn we heel dankbaar voor", aldus wethouder Joset Fit van Medemblik. Met dat bedrag is er in slechts tien weken tijd een geheel nieuwe locatie geopend en verbouwd. Directrice Chantal Trigallez: "Maar ook is het bedrag voor de toekomst, om de bibliotheek de komende jaren duurzaam voort te zetten."

De bibliotheek is vijf dagen per week open en in overleg met inwoners wordt de dienstverlening verder aangepast aan de behoeften. De bibliotheek vervult vooral ook een sociale functie, aldus Lodewijk Asscher. "Er werken heel veel vrijwilligers. Een bibliotheek helpt om een dorp levendig te houden."