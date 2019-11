Remy en zijn vrienden: tweeling voor goudkopleeuwapen

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat de goudkopleeuwapen gezinsuitbreiding hebben gehad en dat de oehoe, die met de hand is opgevoed, wordt voorbereid op een rol in de vogelshow.

In de tropische kas zitten de goudkopleeuwaapjes. In de nok van het verblijf zit vaderaap met op zijn rug twee kleintjes. Moederaap scharrelt wat rond en reageert als enige op het lekkers waarmee dierverzorgster Wendy de dieren probeert te lokken. In het wild, ze komen voor in het oosten van Brazilië, zitten de apen ook het liefst zo hoog mogelijk in een boom, zover mogelijk af van al hun natuurlijke vijanden. Moeder wordt vaak vrijgesteld van de opvoedkundige taken.

Dominant vrouwtje

"Ze leven in familiegroepen, met een dominant paartje. Alleen het dominante vrouwtje mag kinderen krijgen. Met het hele groepje zorgen ze dan voor die kinderen", zegt Wendy.

Het zogen en voeden van de jongen vergt veel energie en daarom helpen de andere groepsleden. Zij dragen de kleintjes en zoeken het voedsel dat ze delen met het dominante vrouwtje. Dit vrouwtje komt niets tekort en is daarom vaak groter dan haar partner. Onderzoek wijst uit dat vrouwtjes vaak de voorkeur geven aan kleinere mannetjes, omdat die behendiger zijn en dus beter voedsel kunnen verzamelen. De apen blijven hun leven lang bij elkaar.

Oehoe

Een jonge oehoe, die in Hoenderdaell is grootgebracht, wordt klaargestoomd voor de vogelshow. "Hij is helemaal niet bang voor mensen, dat hebben we hem vanaf het begin geleerd", zegt verzorgster Silke. "Dat maakt hem straks geschikt om ambassadeur van zijn soort te worden."

De oehoe is een van de grootste bosuilen ter wereld en dankt zijn naam aan het geluid dat hij maakt. Hij komt voor in grote delen van Europa en Azië en ook in ons land vliegt hij rond. Niet ieder dier is geschikt om aan de vogelshow mee te doen, plus: je moet er vroeg bij zijn. Van uilen is bekend dat je ze op latere leeftijd veel dingen niet meer kunt aanleren.

Silke: "Zijn moeder had haar nest op de grond gemaakt. We vertrouwden het niet helemaal. Daarom hebben we het jong na een dag of tien weggehaald. Twee dagen later was het nest onder water gelopen. Dus we waren heel blij dat we hem eruit gehaald hadden. Toen moesten we hem met de hand opvoeden."

