Egeltjes beginnen aan winterslaap: "Gooi ze niet in de container"

NOORD-HOLLAND - Zie je een levenloze egel in je tuin liggen? Gooi hem dan niet weg of begraaf hem niet onder de grond, is de waarschuwing van Egelwerkgroep Nederland. Het diertje houdt in deze tijd van het jaar namelijk een winterslaap en kan dan soms op de gekste plekken in slaap vallen.

Ze liggen niet altijd alleen maar op plekken waar je ze niet kan vinden zoals holletjes of diep verstopt in de bosjes. De egels kunnen ook gewoon aan de rand van een stoep liggen of ergens in het zicht in de tuin. "Dat kun je gemakkelijk verwarren met een dode egel", aldus de Egelwerkgroep Nederland op Facebook. "Egels in winterslaap ademen zeer weinig en onregelmatig. Ook voelen ze koud aan en ze kunnen zelfs lijkstijf lijken."

Een vergissing kan dus snel gemaakt zijn. Zo ondervond ook Thirza Wesselink. Zij vond ergens in haar buurt een ogenschijnlijk dode egel en gooide hem in de container. Omdat de Egelwerkgroep haar vroeg het diertje aan te melden voor de lijkschouwing, nam ze een kijkje in de kliko en schrok. "Het 'dode' egeltje bewoog lichtjes, maar was wel bijna-dood." Inmiddels is het beestje meegenomen naar een opvang en maakt het goed.

Wat moet je doen?

In dit geval ging het maar net goed, maar in veel andere gevallen loopt het begraven of weggooien van de egel niet goed af. "Bekijk de egel eerst kritisch voordat je er iets mee doet", aldus de Merel Klaarmond van Egelwerkgroep Nederland. "Mocht je een egel in de tuin vinden, bij het aanharken van de bladeren bijvoorbeeld, zorg en dan voor dat je hem weer toestopt en met rust laat. Als je hem langs de weg vindt, is het handig om de dierenambulance te bellen. Die weet meestal wel raad", licht Klaamond toe.