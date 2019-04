Egelwerkgroep op zoek naar vrijwilligers om 'platte' egels te tellen

NOORD-HOLLAND - Het gaat niet goed met de egel. De afgelopen jaren is de populatie vermoedelijk flink teruggelopen, aldus waarnemingen van Nature Today. Om die reden is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de stekelige diertjes. In het kader van 'het Jaar van de Egel' is Nature Today op zoek naar vrijwilligers die een jaar lang 'platte' egels gaan tellen.

"De verslechterde positie van de egel komt vooral door de toename van het verkeer, oprukkende ziektes en de steeds verder betegelde tuinen", vertelt Merel Klaarmond, coördinator van Egelwerkgroep Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het leven van de egel, is 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel.

Dat was voor het laatst in 2009. Toen werden E-teams opgericht: forenzen die regelmatig hetzelfde traject afleggen en doodgereden (platte) egels in kaart brengen. "Er werd 10 jaar geleden wel onderzoek gedaan, maar er waren alleen maar conclusies. Een rapport ontbrak over nieuwe inzichten in het leven van de egel", aldus Klaarmond.

Van alle provincies in Nederland worden de meeste egels in Noord-Holland geteld. "We weten niet of dit komt of er veel egels in de provincie leven of dat er gewoon veel mensen op de been zijn die meetellen."

Vrijwilligers

Ondanks het groot aantal getelde egels is de werkgroep dit jaar naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het tellen. "Een jaar lang wordt er dan geregistreerd hoeveel egels er langs de weg worden gevonden. Aan de hand hiervan kunnen we met een gericht onderzoek komen en een uitgebreid rapport. Zo hopen we inzicht te krijgen in de afnemende populatie", besluit Klaarmond.

De telactie begint op 1 mei 2019 en eindigt een jaar later. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via deze website.