Heemskerk schrikt van wéér een overval: burgemeester pleit voor meer politie

HEEMSKERK - Heemskerkers reageren vandaag geschrokken op wéér brutale overval in hun dorp. Ook hun burgemeester Mieke Baltus liet vandaag van zich horen. Ze schrijft in een reactie mee te leven met het personeel en pleit voor meer capaciteit bij politie.

Afgelopen maandag werd het Heemskerkse filiaal van New York Pizza door twee gemaskerde jongemannen overvallen. Gisteravond was het een paar honderd meter verderop in het centrum raak, waar de toko Aroi Sushi werd binnengevallen door twee mannen. "Mijn medeleven gaat uit naar de medewerkers in de twee zaken die dit hebben moeten meemaken", schrijft burgemeester Baltus in een reactie op de daden. "Zij waren gewoon aan het werk en werden op een brute manier gedwongen om geld aan twee laffe overvallers te geven. De schrik en angst die zij hebben moeten doormaken zijn afschuwelijk."

Verschillende inwoners laten vandaag aan NH Nieuws weten dat ze te weinig politie op straat zien. Iets dat wordt onderstreept door een oproep van de burgemeester. "De politie zet alles wat beschikbaar is in om de daders van deze overvallen op te pakken. En nu is 'alles wat beschikbaar is', precies het probleem. Want de politie heeft echt te weinig capaciteit om hun werk te doen."

De burgemeesters in Nederland hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gisteren een brief gestuurd, waarin zij de noodklok luiden over de beperkte capaciteit bij de politie. "Zij vragen om structurele maatregelen om de politiesterkte te laten stijgen. Als burgemeester van Heemskerk sta ik vierkant achter deze oproep!"

'Wie is de volgende?'

Verschillende horecaondernemers laten aan NH Nieuws weten zich af te vragen wie de volgende is die wordt overvallen. Nassar Gamal van Eetcafé De Ezel, ook gevestigd in het centrum van het dorp, zegt extra waakzaam te zijn. "Het is 's avonds nu erg rustig op straat. Dus het kan zomaar gebeuren. Ik hoop dat er meer surveillance kan komen van politie. Dan is de kans kleiner dat er iets gebeurt."

Getuigenoproep

De politie vraagt voor de overval op Aroi Sushi uit te kijken naar twee mannen met bivakmutsen van 17 tot 20 jaar oud. Ze droegen tijdens de overval aan de Maerelaan donkere kleding. Een van had een crèmekleurig tasje bij zich.