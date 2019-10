Medewerker New York Pizza aangeslagen na overval: "Ze schreeuwden om geld"

HEEMSKERK - De New York Pizza in Heemskerk werd woensdagavond overvallen door twee jongens. Eigenaar van de vestiging Ruud de Vries vertelt vandaag aan NH Nieuws dat zijn medewerker geschokt is na de brutale daad. "Hij heeft een slechte nacht gehad."

Gisterenavond rond half tien ontvangt De Vries, eigenaar van meerdere pizzeria's in Noord-Holland, een appje van zijn bedrijfsleider in Heemskerk. De vestiging aan de Maerten van Heemskerckstraat is dan zojuist overvallen door twee gemaskerde mannen van tussen de 15 en 20 jaar oud. Een van hen droeg een skeletmondkapje. "De medewerker was in shock", vertelt De Vries tegen NH Nieuws. "De overvallers schreeuwden om geld en zijn daar ook mee vandoor gegaan."

De daders zijn gevlucht in de richting van het Heemskerkse stadhuis. Om te achterhalen wie er achter de overval zitten, is de politie vandaag een buurtonderzoek gestart. Een goede zaak vindt De Vries. "De bedrijfsleider die achter de kassa stond, is dik twee meter. Maar met zo'n overval voel je je toch een stuk kleiner. Ik heb hem vanochtend weer gesproken en hij heeft een slechte nacht gehad. Dit heeft toch een behoorlijke impact op die jongen."

Beloning

Via Facebook looft De Vries 500 euro uit voor de gouden tip. "Vanochtend zijn er ook al verschillende tips binnengekomen. Die gaan allemaal naar de politie en dan is het afwachten wat zij ermee kunnen doen."