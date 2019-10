Overval op pizzeria Heemskerk, politie zoekt twee jongens met bivakmuts en skeletmondkapje

HEEMSKERK - Een filiaal van New York Pizza op de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk is vanavond overvallen. De politie is op zoek naar de daders. Uit een Burgernet-melding blijkt dat er wordt gezocht naar twee jongens van ongeveer 17 jaar.

Het is niet bekend of er bij de overval wapens zijn gebruikt.

De verdachten droegen hoge schoenen en hadden zwarte jassen aan. Tijdens de overval hadden ze ook een bivakmuts op en een skeletmondkapje.