Heerhugowaard en Langedijk gaan trouwen, maar hoe moet de nieuwe gemeente heten?

BROEK OP LANGEDIJK - Waard en Langedijk, Dijk en Waard, Scharwouderland of misschien wel gewoon Heerhugowaard en Langedijk? Het kiezen van een nieuwe gemeentenaam valt niet mee. Toch gaan raadsleden van Heerhugowaard en Langedijk er woensdagavond samen over praten tijdens een speciale fusieraadsvergadering.

De fusieraad bestaat uit 52 leden van de twee gemeentes die de voorgenomen fusie voorbereiden. De bedoeling is dat ze vanavond met varianten op de proppen komen. Bij de eerste variant wordt de naam Dijk en Waard voorgelegd. Die naam is bij een eerder gehouden peiling van het Noordhollans Dagblad als publieksfavoriet uit de bus gekomen.

Krachtig

Voor de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk staat voorop dat de inwoners betrokken worden bij het kiezen van een nieuwe gemeentenaam. Bij een tweede variant worden zes andere namen voorgelegd aan de inwoners. Net al bij veel andere mensen is Dijk en Waard ook favoriet bij wethouder Jasper Nieuwenhuizen. "Het heeft een combinatie van de twee gemeentes in zich en het klinkt krachtig en het zegt ook iets over dit gebied."

Emoties

Het is volgens Nieuwenhuizen wel lastig om een nieuwe naam te kiezen. "Mensen voelen zich verbonden met een gebied en dan spelen emoties ook altijd een rol." En dat is ook te merken in de dorpen Sint Pancras en Koedijk. Daar voelt een meerderheid meer voor een fusie met Alkmaar. Bewoners van Sint Pancras gingen zelfs met een petitie langs de huizen om de stemming te peilen. Daaruit blijkt voorlopig dat 80 procent met Alkmaar verder wil.

Lees ook: Prognose petitie Sint Pancras: 80 procent wil met Alkmaar fuseren

En ook de gemeente Alkmaar ziet het inlijven van de twee grensdorpen wel zitten. "Het zijn prachtige dorpen dus ik begrijp dat de buurgemeente daar jaloers naar kijkt", vertelt Nieuwenhuizen. Ik kan me het vanuit hun positie ook voorstellen maar we moeten ook kijken naar de regionale samenwerking en dan vind ik dit minder gepast."