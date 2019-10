Loosdrechtse ondernemer naar Malieveld: "Hoop dat ministers wakker worden"

LOOSDRECHT - Vrachtwagenfabrikant en -verhuurder Pieter Veldhuizen is een van de honderden ondernemers die vandaag in Den Haag hun ongenoegen uiten over de strengere stikstof- en PFAS-regels. Sinds gisteravond staan er acht kiepwagens van het Loosdrechtse bedrijf op het Malieveld. "Ik hoop dat de ministers wakker worden en zien dat er veel bedrijven op het randje van omvallen staan", zegt Veldhuizen.

En als bedrijven op omvallen staan, zijn ontslagen onvermijdelijk. Hij hoopt dan ook dat Den Haag inziet dat 'werknemers in de WW belanden omdat de regels verkeerd aangesteld zijn'.



In aanloop naar de protestdag van vandaag heeft Veldhuizen een paar leuzen bedacht om zijn kiepwagens mee te bestickeren. "Met de PFAS in jullie hand belanden wij in de bijstand", leest Pieter een van de teksten op. Ontslagen zijn er bij hem nog niet gevallen, maar z'n bedrijf draait nu wekelijks een paar duizend euro verlies.

"Wij hebben twintig kiepwagens in de verhuur en op dit moment staan er zestien te wachten. In deze tijd hebben we normaal een bezetting van negentig procent, dit is echt nog nooit gebeurd", vertelt Pieter. Hij heeft gelukkig meerdere afdelingen, dus het zal z'n kop niet kosten maar hij weet wel dat bij meerdere collega's het water aan de lippen staat.

Pieter is met zijn collega's bewust gisteravond al richting Den Haag gereden. "We proberen zo min mogelijk overlast te creëren. We willen er filevrij heen rijden en rustig parkeren en dan gaan we morgen met de trein heen en rijden we met de auto's terug", zo zei hij gisteren bij vertrek al voor de camera van NH Nieuws.

Toen de kiepwagens gisteravond in Den Haag aankwamen, was het veld nog nagenoeg leeg en had hij de plekjes voor het uitzoeken. Als een 'pietje precies' zette hij alle wagens van klein naar groot. In totaal worden er zo'n duizend vrachtwagens, kranen en andere bouwmachines verwacht.