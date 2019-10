Veel geheimzinnigheid over vondst gewonde man in Hilversumse garage

HILVERSUM - Er is nog altijd weinig bekend over de vondst van een gewonde man in een garagebox aan de Hilversumse Vaartweg twee weken geleden. De politie hult zich in stilzwijgen over wat er precies gebeurd is.

De gewonde man werd twee weken geleden, op vrijdag 18 oktober, onder verdachte omstandigheden gevonden in de garagebox. Na de vondst was er razendsnel veel politie op de been, er kwam zelfs een arrestatieteam. Voor hulp aan de gewonde man moest een traumahelikopter ter plaatse komen.

Wat er precies aan de hand was, of het gaat om een misdrijf, hoe het kwam dat de man zo gewond was en hoe ernstig die verwondingen waren, kan en wil de politie nog steeds niet zeggen.

"Er wordt momenteel groot onderzoek gedaan naar de zaak. Ik kan er absoluut niet meer over zeggen, zelfs voor veel van onze mensen blijft het gissen wat er allemaal speelt in deze zaak. Ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn gaat veranderen", zo blijft een woordvoerder van de politie geheimzinnig.