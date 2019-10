HILVERSUM - Aan de Vaartweg in Hilversum in een garage is vrijdagmiddag een gewonde man gevonden.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een arrestatieteam is momenteel aanwezig. Ook is er een traumahelikopter ingezet.

De gewonde man is volgens een woordvoerder van de politie naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kijkt nu of het gaat om een misdrijf.