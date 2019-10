Directeur Circuit Zandvoort en Dutch Grand Prix tevreden met uitspraak rechter

ZANDVOORT - “Met deze uitspraak wordt wederom duidelijk dat Circuit Zandvoort, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet- en regelgeving zeer serieus neemt, ondanks dat anderen graag anders doen geloven", aldus Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort en Dutch Grand Prix. Hij mag doorgaan met de werkzaamheden op het circuit om de Formule 1-races de komende jaren mogelijk te maken.

Natuur- en milieuorganisaties wilden dat de werkzaamheden op het circuit per direct gestopt zouden worden, omdat ze grote schade zouden aanrichten aan de leefgebieden van de rugstreeppad en de zandhagedis, twee beschermde diersoorten. De rechter oordeelde dinsdag dat het circuit het belang van de werkzaamheden voldoende heeft onderbouwd en de schade aan de leefgebieden aanvaardbaar blijft.

Lees ook: Teleurgestelde milieuclubs blijven strijden voor zandhagedis en rugstreeppad bij circuit Zandvoort

Steun

"Het steunt ons dat de rechter heeft geoordeeld dat wij het opvangen en herplaatsen van de diersoorten, zoals voorgeschreven door externe onafhankelijke ecologische deskundigen, op correcte wijze hebben uitgevoerd", aldus Van Overdijk. Rond het circuit zijn namelijk amfibieschermen geplaatst om de zandhagedis en rugstreeppad te kunnen vangen en naar elders te verplaatsen.

Volgens de natuurorganisaties zijn er maar een paar gevangen, terwijl er in deze periode nog een hoop onder de grond zouden leven. De vrees is dat die de komende werkzaamheden niet zullen overleven en dat leefgebieden voor altijd verwoest zullen worden. Ze willen dat via een bodemprocedure alsnog proberen te bewijzen en hun gelijk proberen te halen.



Groot maatschappelijk belang

Om in de leefgebieden van de beschermde diersoorten te mogen graven, moest het circuit aantonen dat er sprake is van een groot maatschappelijk belang. De rechter schrijft in haar uitspraak dat dat ook voldoende is gedaan. "Het is ook goed om te lezen dat de voorzieningenrechter aangeeft dat, gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix (de internationale top van de autosportwereld) en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang", aldus Van Overdijk.

Komende vrijdag staan de partijen opnieuw voor de rechter. Dan gaat het om een vergunning die door de provincie aan het circuit is afgegeven en dan zal de discussie vooral over de uitstoot van stikstof gaan.