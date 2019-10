Schrijver Oek de Jong: “Ik ben echt een jongen van het platteland”

AMSTERDAM - Oek de Jong is een van de meest gevierde schrijvers van ons land. Hij groeide op in het Zeeuwse Goes, maar trok op z’n achttiende naar Amsterdam om te studeren. En dat was wel eventjes wennen. “Ik denk dat je het uiterlijk niet aan me zag”, zegt De Jong nu, "maar ik ben echt een jongen van het platteland. Het wennen aan Amsterdam heeft me jaren gekost.”

Biografie



Naam: Oek de Jong



Geboren: 4 oktober 1952



Beroep: schrijver



Erelijst: Reina Prinsen Geerlingsprijs 1977, F.Bordewijkprijs 1979, 2013, BuskenHuetprijs 1989, Gouden Uil 2013

"Het schrijven was misschien ook wel mijn antwoord op de grote stad, op een soort emigratie. De psychologische afstand tussen Zeeland en Amsterdam, begin jaren zeventig, was heel erg groot.", blikt De Jong terug.

Droom

Al op z’n vijftiende wist Oek dat hij schrijver wilde worden, maar het bleef nog lang een droom: "Ik durfde er met niemand over te spreken. Ik hield het helemaal voor mezelf."

Pas in Amsterdam durfde hij die droom te verwezenlijken. De Jong gaf zichzelf zeven jaar om te kijken of hij over genoeg talent beschikte. Toen hij op zijn eenentwintigste een verhaal publiceerde in een bekend literair tijdschrift, was het tijd om door te pakken. Zijn studie kunstgeschiedenis raakte op de achtergrond, want er moest een roman worden geschreven.

Groot publiek

Oek de Jong: "Met die roman ‘Opwaaiende zomerjurken’ ben ik meteen doorgebroken naar een heel groot publiek." Op dat moment leefde hij nog als een student, in een klein appartementje in de stad en met heel weinig geld. "Binnen een paar weken kwamen de recensies. Mijn boek sloeg in als een bom. En ik begon in korte tijd veel geld te verdienen."

De Jong neemt de tijd voor het schrijven van een roman. Dat geldt ook voor zijn recent verschenen ‘Zwarte Schuur’: "Ik werk vier, vijf jaar aan een boek. Dat heeft met omvang te maken, maar ook met de kwaliteit die ik nastreef. Ik denk dat elk boek iets nieuws is, dus ik herhaal mezelf niet. Er ontstaat natuurlijk wel een oeuvre, een patroon van thema's. Maar elk boek is iets nieuws."



