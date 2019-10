Weer ongelukken met paragliders op strand Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - In Wijk aan Zee zijn vandaag wederom ongelukken gebeurd met paragliders. Twee mannen raakten gewond omdat zij in het duin terecht kwamen.

De twee ongelukken gebeurden kort na elkaar. Beide paragliders liepen verwondingen aan hun benen op, maar konden aanspreekbaar naar het ziekenhuis worden gebracht.

Er gebeuren regelmatig ongelukken met paragliders in Wijk aan Zee. Volgens een woordvoerder van het KNRM in de kustplaats komt dat omdat er ook relatief erg veel paragliders naar Wijk aan Zee komen. "Het is een goede plek om te paragliden, dus veel mensen komen hierheen. Dan gebeuren er relatief ook veel ongelukken."

Eén van de slachtoffers crashte in het duin. Hulpdiensten van de reddingsbrigade, het KNRM, de politie en de ambulance hebben de man ter plekke gestabiliseerd en daarna voorzichtig naar beneden getild. Eenmaal op het strand kon hij met een voertuig van het KNRM naar de strandopgang worden vervoerd, waar een ambulance klaarstond.