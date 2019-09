WIJK AAN ZEE - In Wijk aan Zee is vandaag een paraglider gewond geraakt. Dat meldt de Reddinsgbrigade uit de kustplaats.

Het ging mis in de ochtend toen de persoon ten val kwam, zo schrijft de hulpdienst. In samenwerking met de KNRM is de persoon overgedragen aan ambulancepersoneel.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is.