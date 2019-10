Dieven stelen diesel uit trekker in Waarland

WAARLAND - Uit een trekker in Waarland is vannacht diesel gestolen. Het voertuig stond onbewaakt op het land, toen de daders toesloegen.

De diefstal vond plaats bij een weiland aan de Roodpannenhuisweg. Waarschijnlijk zijn dieven vannacht het land opgeslopen om de diesel eruit te tanken.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat er diesel uit trekkers wordt gestolen. Zo werd er begin oktober uit verschillende tractoren in Lutjewinkel zo'n 350 liter diesel getankt.

'Noteer kenteken'

De politie waarschuwt dat er momenteel meerdere dieseldiefstallen plaatsvinden in de regio. "Bel ons bij een verdachte situatie. Veelal zijn de dieven met een vervoermiddel dus probeer in ieder geval een kenteken te noteren", aldus een bericht op Facebook.