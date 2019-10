Dieseldieven stelen brandstof uit tractors op weilanden Lutjewinkel

LUTJEWINKEL - Dieseldieven hebben afgelopen weekend zo'n 350 liter diesel gestolen uit tractors die stonden 'geparkeerd' op weilanden in Lutjewinkel. Vermoedelijk zijn de dieven gestoord, want verspreid over een paar kilometer zijn gevulde en lege jerrycans teruggevonden. Ook lagen de pompjes erbij waarmee de brandstof was overgeheveld.

Eigenaar Gert-Jan Kroon heeft al eerder last gehad van dieseldieven. "De laatste keer van mij was zo'n vijf jaar geleden, maar een collega maakte het deze zomer nog mee."

En nu was hij dus weer aan de beurt. De landbouwmachines stonden 'geparkeerd' op een weiland in Lutjewinkel en honderden liters diesel waren weg. Kroon ontdekte de diefstal maandagochtend. Verspreid over een paar kilometer lagen langs de weg en in de sloot jerrycans. Het merendeel was gevuld met diesel. "Hoeveel precies is gestolen, weet ik niet. Er stonden zo'n tien machines en in elke tank kan zo'n 200 liter diesel. Van de helft is de brandstof meegenomen."

Lees ook: Politie pakt nachtelijke dieseldieven

Normaal laat de groenteteler zijn landbouwmachines niet in het weiland staan na het werk, maar nu kon het wel, vond hij. "Als het droog is, kunnen dieven met de auto het land op. Nu het had geregend en de machines honderden meters van de weg stonden, dacht ik dat het geen kwaad kon. Maar ze moeten er lopend heen zijn gegaan."

Gestoord

Aangezien de jerrycans zijn teruggevonden, denkt Kroon dat de dieven zijn gestoord. "Ik heb niet eerder meegemaakt dat er op zo'n grote schaal diesel wordt gestolen." En wie denkt dat hij geen schade heeft opgelopen, omdat de brandstof is teruggevonden, heeft het mis. "Ik kan de diesel niet meer gebruiken. "Het is niet bekend of het schoon is. Er kan water of vuil in zijn terechtgekomen en daar zijn landbouwmachines heel gevoelig voor. Voor je het weet, schieten ze in een storing."

Er is aangifte gedaan bij de politie. Kroon hoopt dat andere boeren hiermee gewaarschuwd zijn. "Het is jammer, maar je moet in deze tijd alles achter slot en grendel zetten. Dat blijkt maar weer."